بعد فاجعة بوسلهام …قتلى وجرحى في حادث بتارودانت

ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت ” هبة بريس” من مصادرها ان عدد القتلى قد إرتفع في فاجعة جديدة، وقعت صباح اليوم الاثنين 8 ابريل الجاري، بعد انقلاب ” بيكوب” على متنها 18 من العاملات الزراعيات مما خلف قتلى وجرحى

الحادثة بحسب مصادرنا، وقعت على الطريق السريع على مستوى دوار الكرون جماعة الكدية البيضاء ضواحي أولاد تايمة.

حادثة اليوم الاثنين، تأتي بعد نزيف حوادث مفجعة خلفت ضحايا من العاملات الزراعيات ، فأيام قليلة عن “فاجعة مولاي بوسلهام” التي أودت لحد الآن بحياة 10 أشخاص.

وذكرت ذات المصادر، أن عاملة فلاحية توفيت على الفور، فيما يرجح ان يرتفع عدد القتلى في الحادث بسبب خطورة اصابتهن، بعد انقلاب السيارة رأسا على عقب.

مصالح الدرك الملكي بسبت الكردان ومصالح الوقاية المدنية هرعتا إلى عين المكان، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي بتارودانت قصد تلقى الإسعافات الضرورية، فيما تم فتح تحقيق من طرف مصالح الدرك الملكي للكشف عن ظروف وملابسات الحادث.

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