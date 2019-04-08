5 سيدات عربيات يتنافسن لدخول الكنيست الإسرائيلي

هبة بريس - وكالات

ترى العديد من النساء العربيات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، أن مشكلة تمثيل المرأة في قوائم الأحزاب العربية لا تزال مستمرة، فالعديد من الأحزاب العربية لم تدرك بعد أهمية التمثيل الصحيح لهن، وتستمر في استبعادههن من القوائم، أو وضعهن في مراتب متأخرة.

وتأمل النساء العربيات أن يزداد عدد تمثيلهن في انتخابات الكنيست الـ 21، بعد أن تم انتخاب 3 نساء فقط في الانتخابات السابقة.

وفي آخر استطلاع للرأي، تنبأت القائمة العربية المشتركة التي تضم حزبي ”الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة“، برئاسة أيمن عودة، والقائمة العربية للتغيير، برئاسة أحمد الطيبي، بحصول القائمة على 12 مقعدًا في الكنيست، من بينها امرأتان فقط.

وتخوض 5 نساء عربيات الانتخابات الإسرائيلية التي ستجري غدًا الثلاثاء، 4 منهن ضمن قائمتين حزبيتين عربيتين، فيما تخوض مرشحة عربية درزية خامسة المنافسة ضمن تحالف ”أزرق- أبيض“ برئاسة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، بيني غانتس، المنافس الرئيس لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

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