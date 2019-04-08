الجعواني: فوزنا بهدفين في كينيا لا يعني التأهل

هبة سبور – شفيق عنوري

شدد منير الجعواني، مدرب نهضة بركان، على أن فوز فريقه على مضيفه غورماهيا الكيني، في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، لا يعني التأهل للنصف.

وأكد الجعواني، في تصريح إذاعي، أن هناك مباراة ثانية تنتظرهم بالملعب البلدي ببركان، مشيرا إلى أن الفريق الكيني لن يكون لديه ما يخسره وسيسعى لقلب النتيجة.

وفي الوقت ذاته، أعرب الجعواني على سعادته الكبيرة بالمستوى الذي ظهر به لاعبوه خلال المباراة، والتي نجحوا في حسمها بثنائية نظيفة بالرغم من أنها أجريت خارج الديار.

وأوضح الجعواني، أن فريقه سيستعد بكل جدية لمباراة الإياب، بالرغم من الفوز بهدفين، إلا أن التأهل لم يتحقق بعد.

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