هبوط اضطراري لطائرة في تايوان إثر “مشكلة فنية”

هبة بريس - وكالات

هبطت طائرة رك اب تابعة لشركة “كاثاي دراغون” الإثنين 08 أبريل اضطراريا بسلام في مطار كاوشيونغ في جنوب تايوان بعيد إقلاعها منه في رحلة متجهة إلى هونغ كونغ، وذلك إثر “مشكلة فنية”، وفق ما أعلنت الشركة.

وقالت شركة “كاثاي باسيفيك” المالكة لشركة “كاثاي دراغون” إن الرحلة “كي إيه 451” المتجهة من كاوشيونغ إلى هونغ كونغ عادت أدراجها بعيد إقلاعها وهبطت بسلام في المدينة الواقعة في جنوب تايوان.

من جهته قال مسؤول في إدارة الطيران المدني التايوانية لوكالة فرانس برس إن الهبوط الاضطراري ناجم عن “عطل فني في أحد محركي” الطائرة، وهي من طراز إيرباص “إيه 330”.

ونفى المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه معلومات أوردتها وسائل إعلام تايوانية مفادها أن المشكلة الفنية ناجمة عن اصطدام الطائرة بطير، مشيرا إلى أن السلطات فتحت تحقيقا لتبيان أسباب الخلل الفني.

من جهتها نقلت صحيفة “آبل ديلي” عن مسؤولين في إدارة الطيران المدني التايواني أن محرك الطائرة الأيمن انبعث منه الدخان أثناء إقلاعها وأن عددا من سكان المنطقة قالوا إنهم سمعوا دوي انفجار.

وأكدت شركة “كاثاي” أنها بصدد اتخاذ الترتيبات اللازمة لنقل الركاب إلى طائرة أخرى لإتمام الرحلة

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