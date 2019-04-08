أردوغان: “سنقبل الحقيقة مهما كانت..”

هبة بريس - وكالات

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن لدى حزبه (العدالة والتنمية) أدلة على بعض الخروقات في الانتخابات المحلية التي جرت في نهاية مارس الماضي.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي في اسطنبول الاثنين :” نحن نرى أن هناك تصرفات خفية، ولدينا شكوك حول هذه الأصوات، ولدينا مستندات ودلائل حول المشاكل الأمنية التي حصلت خلال هذه الانتخابات”.

وأضاف ” تم الانتخاب باسم مواطنين متوفيين، وهناك مباني فارغة تم الانتخاب باسم مالكيها”.

وشدد على أن حزبه ينتظر النتائج النهائية من لجنة الانتخابات، وقال : “قدمنا الشكاوى والقضايا وسننتظر المرحلة الحقوقية لتنتهي، وهناك عدة لجان تقوم بفرز الأصوات وبمراقبة الانتخابات وبعد الانتهاء سنقبل الحقيقة مهما كانت”

وتابع ” اللجنة هي من ستحسم هذه النتائج، هذه الانتخابات ليست تابعة لأي حزب لوحده ، بل هي انتخابات الشعب التركي وبالتالي علينا أن نقوم بحماية هذه الأصوات وحقوق المواطنين”.

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