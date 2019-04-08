طقس الاثنين .. أجواء غائمة وتساقطات مطرية بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الاثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة بأجواء غائمة، مع نزول أمطار ضعيفة فوق منطقة طنجة، وغرب الواجهة المتوسطية وبالريف الغربي. فضلا عن أجواء غائمة جزئيا فوق السهول الأطلسية شمال أسفي، حيث من المحتمل أن تعطي بعض القطرات، مع تشكل كتل ضبابية محلية خلال الصباح والليل بالسهول الشمالية وبالسواحل الوسطى.

وستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي المناطق الشمالية، وصافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق، إضافة إلى إمكانية هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي للبلاد.

وستهب الرياح معتدلة من القطاع الغربي بمنطقة طنجة، ومن القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الجنوبي بالجنوب-الشرقي للبلاد، ومن القطاع الغربي بباقي جهات المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 03 و02 درجات بالمرتفعات، وما بين 02 و07 درجات بالمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس وبالسايس، وما بين 07 و12 درجة بالسهول الداخلية الشمالية والوسطى والسفوح الجنوبية، وما بين 10 و16 درجة قرب السواحل فوق الجنوب الشرقي وبالأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 11 و17 درجة بالمرتفعات، وما بين 17 و23 درجة بمنطقة طنجة والسايس وهضاب الفوسفاط، وما بين 20 و26 درجة بباقي المناطق الشمالية والمنطقة الشرقية ووسط البلاد والسفوح الجنوبية-الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 26 و32 درجة بأقصى الجنوب الشرقي وبجنوب الأقاليم الصحراوية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وما بين بوجدور وطرفاية، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي المناطق.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0