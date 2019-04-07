الحاجب .. إهانة الضابطة القضائية للدرك الملكي تقود شابا للإعتقال

ع محياوي - هبة بريس

تمكنت مصالح الدرك الملكي ببودربالة إقليم الحاجب ، اليوم الأحد 07 أبريل الجاري، من فك لغز شكاية شاب من مدينة مكناس يبلغ من العمر 26 سنة، يدعي فيها أنه تعرض للسرقة بدوار أيت امحند على مستوى طريق السيار بمركز سوق الكور بإقليم الحاجب، بعدما اعترض طريقه مجموعة من قطاع الطرق، وتمكنوا من الإستيلاء على سيارته و هاتفه النقال و ما بحوزته من مال.

وبحسب مصادر ” هبة بريس ” فإن الشاب المسمى (ي – ش) قام بوضع شكايته لدى مصالح الدرك الملكي ببودربالة بتاريخ 22 دجنبر 2018 وأدلى ببيانات كاذبة أهان فيها الضابطة القضائية، وبعد البحث الذي أجري من طرف مصالح الدرك عن سيارة الشاب الذي يدعي أن سيارته سرقت منه، تبين لهم حسب البحث المعمق أنه قام ببيعها بتاريخ 18 دجنبر 2018 بمدينة طنجة.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه ، تحت إشراف النيابة العامة المختصة ، ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، من أجل إعادة تعميق البحث معه بتهمة إهانة الضابطة القضائية مع الإدلاء ببيانات كاذبة.

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