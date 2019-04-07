نفوق عدد من رؤوس الماشية في حادثة سير ببركان

هبة بريس : وجدة

وقعت مساء اليوم الأحد 07 أبريل الجاري، حادثة سير مروعة على الطريق الوطنية رقم 2 الرابطة بين بركان والناظور، بالقرب من المحور الطرقي المؤدي لتافوغالت”تاكمة” ، حيث اصطدمت سيارتين خفيفتين بقطيع من الغنم والماعز كان يهم إلى قطع الطريق الوطنية.

الحادث أودى بنفوق أزيد من 60 رأس من الأغنام والماعز وأضرار مادية على السيارتين دون تسجيل إصابات جسدية في صفوف السائقين.

وحلت بعين المكان مصالح الدرك الملكي التابعة لمركز أكليم لإنجاز محضر في النازلة .

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