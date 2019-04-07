أمزازي: نهار تولي المدرسة العمومية ذات جودة نقري ولادي فيها

هبة بريس ـ الرباط

أقر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي بتراجع مستوى المدرسة العمومية، الشيء الذي دفعه إلى تدريس بناته بمدرسة البعثة الفرنسية.

وأضاف أمزازي، خلال استضافته ببرنامج “حديث مع الصحافة” اليوم الأحد 7 أبريل 2019 ” نحن اليوم نعمل على إخراج قوانين لكي نجود مضمون المدرسة العمومية، وعندما ستصبح هذه المدرسة ذات جودة آنذاك يمكنني أن أدرس إبني فيها إن كان لي إبن في سن التمدرس”.

واعتبر أمزازي أن البرامج السابقة التي وضعت لتطوير التعليم في المغرب لم تفشل وحققت أهدافها، مستشهدا على ذلك بنسبة التمدرس عند الأطفال والتي قال إنها تصل إلى 99،8 في المائة.

وغير بعيد عن نفس الاطار ، فقد رصد تقرير سابق صادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، تحت عنوان “مدرسة العدالة الاجتماعية، مساهمة في التفكير حول النموذج التنموي”، مجموعة من التأثيرات على المدرسة العمومية

ويرصد التقرير تأثير الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأسر في المسار الدراسي للأبناء، إذ يؤكد على أن “أوجه العجز الاجتماعي التي تتجلى في الفقر وهشاشة الأسر وأمية الآباء والأمهات والصعوبات التي يجدونها في تتبع دراسة أبنائهم، تؤثر بشكل سلبي في عملية التعلم داخل المدرسة”.

المصدر نفسه يتطرق إلى الفوارق بين النظامين العمومي والخصوصي، إذ يوضح بأن “تراجع جودة المدرسة العمومية نتج عنه ظهور تصور إيجابي للمدرسة الخصوصية والتحمس لها”.

وهنا يسجل المصدر كون التعليم الخصوصي “يشكل، أيضا، علامة تمايز اجتماعي، تميز بين الذين يستطيعون أن يمنحوا لأبنائهم مدرسة مؤدى عنها، وأفضل من غيرها، والذين لا يقدرون على ذلك”.

انطلاقا من ذلك فإن “المدرسة التي كان يرجى منها تعزيز الارتقاء الاجتماعي للفرد، أصبحت منتجة للفوارق”، وذلك “من خلال توفيرها لتربية غير دامجة وغير عادلة”.

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