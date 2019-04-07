حسنية اكادير تتعادل مع الزمالك فى ذهاب ربع نهائى الكونفدرالية

هبة بريس ـ القسم الرياضي

تعادل فريق الزمالك المصري مع حسنية أكادير فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم، على ملعب أدرار، فى ذهاب دور ربع النهائى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، على أن يقام لقاء العودة بين الفريقان يوم الأحد المقبل على استاد الجيش بالسويس.

ودخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:”محمود جنش فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامها أحمد سيد زيزو وأوباما وإبراهيم حسن فى خط الوسط، خالد بوطيب فى خط الهجوم”.

فيما دخل فريق حسنية أكادير اللقاء بتشكيل يضم كلاً من:” عبد الرحمن الحواصلي فى حراسة المرمى، ياسين الرامي و سفيان بوفتيني و عبدالعلي خنبوبي وأمين صادقي فى خط الدفاع، جلال الداودي وزهير الشاوش وإدريس بناني وعماد كيماوى فى خط الوسط، يوسف الفحلي وتامر صيام فى خط الهجوم”.

اللقاء في ابرز مراحله :

الدقيقة 3: أول هجمة في اللقاء لصالح حسنية كادير وتصويبة قوية من خارج ال18 على المرمى ولكن جنش يتألق بقوة

الدقيقة 15: استحواذ كامل لحسنية أكادير على اللقاء وحصار الزمالك في وسط ملعبه والأول الأقرب للتسجيل في اللقاء

الدقيقة 39: تسديدة قوية على مرمى جنش خارج الملعب ضربة مرمى والزمالك يستحوذ على الكرة من جديد

بداية شوط اللقاء الثاني من المباراة

الدقيقة 48: ركنية لأكادير والكرة تُسدد بالرأس فوق مرمى جنش لتتحول لضربة مرمى للفريق الأزرق

الدقيقة 65: جنش يسقط على الأرض لتلقي العلاج بعد تدخل مع لاعب حسنية أكادير

نهاية الشوط الثاني بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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