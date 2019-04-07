الجزائر.. حزب أويحي يطالبه بالاستقالة فورا من الأمانة العامة

هبة بريس ـ متابعة

أعلن مكتب العاصمة لحزب رئيس الوزراء الجزائري المستقيل أحمد أويحي تعليق عضوية الأخير في صفوفه، ومطالبته بالرحيل من الأمانة العامة فورا.

جاء ذلك وفق بيان توج اجتماعا لمكتب “التجمع الوطني الديمقراطي” لولاية (محافظة) الجزائر العاصمة.

وذكر البيان، أن “مناضلات ومناضلي الحزب على مستوى العاصمة يرون أنه كان الأجدر بالامين العام (أحمد أويحي)، ومن باب تحمل مسؤولياته الأخلاقية تجاه الحزب الانسحاب من الأمانة العامة”.

وأضاف: “وبعد نقاش بناء اتفق على مطالبة الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحي بالرحيل عن الأمانة العامة للحزب فورا”، علما أن مكتب العاصمة يرأسه شهاب صديق الناطق الرسمي باسم الحزب.

كما اتفق مكتب الحزب لمحافظة الجزائر على “توقيف الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحي من عضوية المجلس الولائي للعاصمة اعتبارا من اليوم” (الأحد 7 أبريل 2019).

وشدد بالقول: “يعتبر هذا البيان بمثابة تبرئة لذمة من طرف كل مناضلات ومناضلي الحزب لولاية (محافظة) الجزائر، من تصرفات الأمين العام وقراراته”.

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