مصلي : لا مقاربة تنموية الا برؤية مندمجة تقوم على الالتقائية بين كل المتدخلين

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية، جميلة المصلي، خلال اللقاء الدراسي حول الاستثمار المنظم بتيزنيت يوم أمس السبت 6 ابريل الجاري، أنه لا مقاربة تنموية الا برؤية مندمجة تقوم على الالتقائية بين كل المتدخلين، من فاعلين مؤسساتيين واقتصاديين ومهنيين ومنتخبين محليين وجهويين، إلى جانب الفاعليين المدنيين.

وذكرت المصلي ببعض المجالات التي تشتغل عليها الحكومة خاصة منها المرتبطة بقضايا الجودة والتنافسية على الصعيد الدولي، لا سيما وأنها تتميز بحمولتها الثقافية والحضارية ، مشيرة إلى أن إقليم تيزنيت من بين الاقاليم المغربية المتوفرة على شارة الجودة في بعض منتجات الصناعة التقليدية من ضمنها على الخصوص الحلي .

ولاحظت المصلي أن المغرب الذي حقق تطورا ملموسا في منتجاته التقليدية ، لا زال يعرف نوعا من الخصاص في التلفيف والعليب ، مشيرة إلى أن القيمة المضافة للمنتوجات المحلية المغربية تصنع خارج البلاد، وتعود للمغرب كمادة مستوردة ، حيث شددت على ضرورة العمل من أجل صنع هذه القيمة المضافة داخل الوطن ، كما أعربت عن استعداد الحكومة لمواكبة أي مبادرة في هذا الإطار مما سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني .

لقاء تيزنيت الموسع الذي حضره عدد من الفاعلين الاقتصاديين والمنتخبين، كان فرصة للتباحث حول قضايا وفرص الاستثمار المتاحة في هذا الإقليم ، وذلك بمشاركة وازنة لمستثمرين ومنتخبين وممثلين عن الغرف المهنية الجهوية، إضافة إلى مسؤولين عن العديد من الأبناك والمؤسسات العمومية وشبه العمومية ذات الصلة بقطاع الاستثمار.

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