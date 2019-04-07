الشرقاوي :مهرجان حزب الميزان بالعيون ينهي اسطورة ” دعاية الانفصال “

هبة بريس ـ عبد الله عياش

بسط المحلل السياسي، عمر الشرقاوي، الرسائل التي وجهها حزب الاستقلال، أمس السبت في مهرجانه الخطابي بمدينة العيون، وذلك بحضو ما يقارب 50 ألف من أبناء الصحراء، مرددين النشيد الوطني المغربي في ساحة يدعي الخصوم أنها ملك للانفصال.

وتابع الشرقاوي، في تدوينة فايسبوكية، أن الرسالة التي التقطها العالم تتمثل في غياب أعلام الجبهة الإنفصالية البوليساريو، مشيرا إلى قدرة حزب الاستقلال على حشد هذا الكم الهائل من الصحراويين، وإثبات قوته في رقعة جغرافية يستغلها الخصوم لإحراج المغرب، وذلك من خلال النظام والانتظام، الذين ميزا مهرجان حزب الميزان بالعيون .

وختم الشرقاوي تدوينته الفيسبوكية بأن المهرجان الخطابي الحاشد أنهى أسطورة بضعة عشرات تقدمهم دعاية الانفصال عنوانا لتقرير المصير .

الى ذلك ، أكد بركة خلال ذات التجمع الخطابي ان حزبه يشاطرُ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في قناعته بأن “الحلَّ ممكن”، وثمن إشادته ب”المبادرة الملكية السامية للحوار مع الجارة الجزائر كبادرةٍ لحسن النوايا”.

كما شدد على أن الاستقلال مقتنع بأن “الحلَّ آتٍ” من بوابة “تكريس ديمقراطية القرار المحلي وتغليب الخيار التنموي بإشراك الساكنة ولفائدتها، كما يُترجمُ ذلك مقترحُ الحكم الذاتي الذي تقدمت به بلادُنا، في سياق مساعي بناء الثقة وكأرضية لمسلسل التسوية”.

وأشاد بركة بما سماه “المنحى الاستراتيجي لإعطاء الصدارة لجهات الأقاليم الجنوبية في تطبيق ورش الجهوية المتقدمة على أرض الواقع”، ودعا الحكومة إلى التسريع بنقل “الاختصاصات إلى المجالس الجهوية، التي من شأنها التمهيد لأفق الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية”.

وأكد المتحدث ذاته على أهمية تنشيط الحياة السياسية في الأقاليم الجنوبية للمغرب، وتشجيع “المشاركة الديمقراطية في الشأن العام ومسلسل اتخاذ القرار المحلي والجهوي، لا سيما بالنسبة للشباب والنساء”، معتبرا أن هذا الأمر من شأنه “تقوية الجبهة الداخلية، في مواجهة ادعاءات ومناورات خصوم الوحدة الترابية”.

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