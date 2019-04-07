الرجاء يسقط “القرش المسفوي” بهدف يتيم

هبة بريس ـ القسم الرياضي

فاز فريق الرجاء الرياضي بهدف دون رد على حساب نظيره فريق أولمبيك آسفي، في الجولة الرابعة والعشرين من منافسات البطولة الاحترافية.

ورفع الرجاء رصيده بعد هذا الإنتصار الى 37 نقطة في المركز الثاني في سلم الترتيب وهو الفوز الثالث على التوالي للنسور الخضر.

في حين تجمد رصد فريق آسفي عند النقطة 32 نقطة في المركز السابع .

هدف اللقاء الوحيد جاء في الدقيقة ” 58 ” سجله اللاعب ( حمد واتارا ) بالخطأ في مرمى فريقه، لينتهي اللقاء بفوز فريق الرجاء بهدف نظيف.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0