إنتحار شابين بتيزنيت واشتوكة والظاهرة في تفاقم

ع اللطيف بركة : هبة بريس

في وقت زمني وجيز ، وقع انتحارين اول يوم أمس السبت 6 ابريل الجاري بدوار الجاموض جماعة خميس ايت اعميرة بإقليم شتوكة أيت بها.

مصادر أفادت أن القاصر يبلغ من العمر 16 سنة، وضع حد لحياته بداخل منزل عائلته مستغلا غيابهم، شنق عنقه بواسطة حبل.

عناصر الدرك الملكي بشتوكة، فتحت تحقيق لمعرفة ملابسات ذلك، وتم نقل جثة الهالك الى مستشفى مختار السوسي، قصد إخضاعها لتشريح الطبي.

وقبل ثلاث أيام بمدينة تيزنيت وضع شاب في العشرينيات من عمره حدا لحياته بطريقة مؤلمة بعد أن رمى بنفسه من الطابق الثاني لمنزل أسرته، فيسقط جثة هامدة، ليتم نقله الى مستودع الاموات بالمستشفى الاقليمي، وتفتح الجهات الامنية تحقيقا في النازلة، لمعرفة دوافع الانتحار.

ظاهرة خطيرة باتت تنخر المجتمع السوسي، حيت ان ارقام الانتحار في ارتفاع مهول، ولا وجود لحدود الساعة أي دراسات من الجهات الوصية حول تتطور حالات الانتحار واسبابها، في حين يسجل ضعف كبير في عدد المصحات النفسية بسوس، وكذلك الاطباء النفسيين.

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