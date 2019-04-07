السلطات الاسبانية ترفض دخول القاصرين المغاربة إلى سبتة ومليلية

هبة بريس ـ الرباط

قالت هيئة حقوقية إن السلطات الاسبانية ترفض دخول القاصرين المغاربة إلى مدينتي سبتة مليلية حتى لو كانوا مرفوقين بآبائهم أو أولياء أمورهم.

وقال مرصد الشمال لحقوق الإنسان إن “السلطات الاسبانية في مدينة سبتة المغربية التي تحتلها اسبانيا، بدأت منذ يوم الأربعاء الماضي تمنع دخول القاصرين إليها رغم وجودهم برفقة آبائهم وأولياء أمورهم”.

وعللت السلطات الأمنية الاسبانية ذلك بأن “بعض الأسر تعمل على التخلي على أبنائها داخل المدينة، وهو ما يزيد الضعط على المدينة التي تعرف هجرة قوية للقاصرين».

وقال المرصد إن قاصراً يبلغ من العمر 15 سنة، ويتحدر من مرتيل ” لقي قبل أسابيع معدودة حتفه بمدخل ميناء سبتة بعدما داسته حافلة لنقل البضائع، محاولاً التسلل إلى داخلها في محاولة للوصول إلى الضفة الأخرى، دون أن يثير ذلك المسؤولين وطنياً أو محلياً”.

وحذر المرصد في وقت سابق “من ارتفاع هجرة القاصرين غير المصحوبين إلى سبتة ومليلية نتيجة تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وهيمنة نظرة تشاؤمية على المستقبل، إضافة إلى تردي التعليم والصحة وانتشار الفساد”.

ويقول مرصد الشمال لحقوق الانسان إن “السلطات الاسبانية تضغط على المغرب من أجل وقف نزيف هجرة القاصرين التي تصاعدت خلال السنتين الأخيرتين بشكل كبير”

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