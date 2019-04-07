نادي كن إيجابيا ينظم مسابقتين في التجويد والآذان بوجدة

هبة بريس ـ وجدة

نظم نادي كن إيجابيا وبشراكة مع جمعية زرياب النحاسية للثقافة والفنون نهار اليوم الأحد 07 أبريل الجاري بفضاء النسيج الجمعوي بوجدة، مسابقتين لفائدة الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 07 و 15 سنة.

بلغ عدد الأطفال المشاركين حوالي 71 طفلة وطفل من جمعيات الطفولة السعيدة، مناهل الخير، مركز الأمل للأطفال في وضعية صعبة ومركز الفردوس القرآنية، في مسابقتي فرسان الذكر الحكيم في تجويد القرآن الكريم(47 مشارك ومشاركة) و مسابقة بلال بن رباح في الآذان ( 24 مشاركا) وسط لجنة تحكيم مكونة كل من القارئ أحمد كندوز والقارئ العالمي إلياس المهياوي وآلت النتائج النهائية بفوز كل الطفلة حفصة رزيني وحلت ثانيا فاطمة الزهراء قاسمي وثالثا دعاء بوزكاوي في صنف تجويد القرآن، كما عرف فوز الطفل رشيد المغاري في صنف الآذان وحل ثانيا محمد بن يطو وثالثا عبد المنعم الشايب.

كما تخلل المسابقتين ورشة تكوينية في علم التجويد والقراءة القرآنية و الآذان وورشة في نشر ثقافة التبرع بالدم بين الناشئة ومداخلة للاستاذة حياة بوبكر حول الكلمة الطيبة.

وستسلم الجوائز للأطفال الفائزين خلال حفل سينظم شهر رمضان الابرك.

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