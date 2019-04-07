شرطة بريطانيا توقف جزائريا هدّد بالاعتداء على متظاهرات

هبة بريس ـ وكالات

أوقفت الشرطة البريطانية مواطنا جزائريا بتهمة التهديد بـ”الاعتداء بالحمض على النساء اللائي قد تُشاركن في مظاهرات احتجاجية بلندن للمطالبة بحقوقهن”، وذلك في فيديو عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

ويبلغ الشخص الموقوف 39 سنة ويُقيم في مدينة براكنيل، جنوب شرق لندن.

وأفاد بيان للشرطة البريطانية بأن المتهم الذي شجع أيضا أفرادا آخرين على “اللجوء إلى استعمال العنف ضد النساء المتظاهرات قد أطلق سراحه بكفالة إلى غاية 2 ماي”.

وأوضح البيان أن الشرطة تتابع تحقيقها بشأن ملابسات هذه الحادثة.

وتجمع جزائريون أمس السبت بساحة ماربل أرتش وسط لندن، للأسبوع السابع على التوالي، في سياق المظاهرات التي يخوضها جزائريون في الجزائر وخارجها للمطالبة بالتغيير السياسي.

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