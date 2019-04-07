المغرب يتذيل التصنيف الدولي لأفضل الجامعات في 2019

نُشر بتاريخ :  2019-04-07 - 18:00
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هبة بريس ـ الرباط

احتلت الجامعات المغربية مراكز متأخرة في ترتيب لأفضل الجامعات في العالم بحسب بيانات “تايمز هاير إديوكيشن 2019“.

ووفقا للتصنيف الصادر عن مؤسسة “تايمز هاير إديوكيشن” (التايمز للتعليم العالي) فقد حلت جامعات محمد الخامس بالرباط، والقاضي عياض بمراكش، ومحمد بن عبد الله بفاس في المركز 801، فيما جاءت جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء في المركز 1001، وذلك من بين 1258 جامعة في العالم شملها القرير.

وتصدرت جامعة اكسفورد البريطانية التصنيف الدولي، فيما جاءت جامعة كامبريدج البريطانية ثانية، فيما حلت في المركز الثالث جامعة هارفرد الأمريكية.

ويشار إلى أن قائمة التايمز للتعليم العالي تعتمد 13 مؤشر أداء في تقييمها الذي يشمل 5 فئات أو مجالات هي التعليم أو البيئة التعليمية، والبحث والتأثير والنظرة الدولية المستقبلية والدخل.

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