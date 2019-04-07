الأمطار تدمر أكثر من 400 منزلا في تايلاند

نُشر بتاريخ :  2019-04-07 - 17:11
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هبة بريس ـ وكالات

ذكرت صحيفة ” Nation ” نقلاً عن إدارة الوقاية من الكوارث الطبيعية أن الأمطار الغزيرة دمرت ما لا يقل عن 411 منزلاً في تسع مقاطعات في تايلاند.

وقالة مدير مركز الوقاية من الكوارث الطبيعية، تشابول تيتسيك “إننا ننسق الآن الإجراءات مع السلطات المختصة لتقديم المساعدة في الوقت المناسب لجميع الضحايا”.
ووفقا له ، فإن السلطات تجري الآن تقييما للأضرار الناتجة عن الأمطار، وذلك لتعويض السكان عن الخسائر التي لحقت بهم.

وحذرت خدمة الطقس في تايلاند بدورها من احتمال حدوث عواصف رعدية محتملة في المناطق الوسطى والشرقية والشمالية الشرقية والجنوبية من البلاد.

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