الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان في لقاء مع أبناء شهداء دولة الإمارات في مخيم أقيم لهم في المغرب

هبة بريس ـ متابعة

أشاد الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة برعاية واهتمام الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبدعم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان؛ ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لأسر وأبناء الشهداء وتأمين كافة أوجه الرعاية والاهتمام لهم.

وقال الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، إن أبناء الإمارات تربوا منذ أمد طويل على العديد من القيم النبيلة والأخلاق العالية والعادات والتقاليد العريقة، ومن أبرزها حماية الوطن والذود عن مقدراته وبث الأمن والأمان في المجتمع.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها للمخيم الربيعي «أبناء الفخر» الذي ينظمه مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي لأبناء شهداء الوطن الذين تتراوح أعمارهم ما بين 10 إلى 22 عاماً في العاصمة المغربية الرباط، وذلك في إطار مبادرات المكتب النوعية الهادفة إلى تقديم كافة أشكال الرعاية والدعم لأبناء وأسر الشهداء.

وأشار الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان إلى أن تضحيات شهداء الإمارات الأبطال هي أوسمة فخر واعتزاز للوطن، وذكراهم الخالدة ستبقى محفورة على صفحاته، مؤكداً سموه أن أبناء الشهداء هم أمانة في أعناقنا، فهم أبناء الإمارات الذين تربوا على الشجاعة والتضحية والعطاء في سبيل رفعة الوطن وأمنه واستقراره.

والتقى الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، خلال الزيارة، أبناء الشهداء، وأعرب عن سعادته برؤيتهم، مؤكداً تقديم كافة الإمكانيات والدعم لتمكين أبناء الشهداء من تطوير قدراتهم ليكونوا ركيزة رئيسة في مسيرة التطور التي تشهدها دولة الإمارات.

وثمن الجهود التي يقوم بها الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان المدير التنفيذي لمكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي في متابعة احتياجات أسر وأبناء الشهداء ودور المكتب في تقديم الدعم اللازم لهم، وتنظيم العديد من الفعاليات والمبادرات والأنشطة الهادفة لتنمية مهاراتهم وقدراتهم في المجالات كافة. رافقه خلال الزيارة، الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وعيسى حمد بوشهاب مستشار رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

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