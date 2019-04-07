ايفرتون يهزم أرسنال بهدف ويهدد حلمه الأوروبي

هبة بريس ـ القسم الرياضي

تغلب فريق ايفرتون على أرسنال المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد الننى، بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم بملعب “جوديسون بارك”، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز “البريميرليج”.

وجاء هدف ايفرتون الوحيد عن طريق فيل جاجيلكا في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة التي شهدت مشاركة محمد الننى أساسياً.

وتوقف رصيد أرسنال عند 63 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الانجليزي والمؤهل للنسخة القادمة من مسابقة دوري ابطال اوروبا، متفوقاً بفارق الاهداف على تشيلسي صاحب المركز الخامس، بينما ارتفع رصيد ايفرتون إلى 46 نقطة بالمركز العاشر خلف واتفورد صاحب المركز التاسع بفارق الاهداف.

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