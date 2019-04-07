نقابة تطالب الحكومة بانهاء الاحتقان الذي يسود قطاع التعليم

هبة بريس ـ الرباط

دعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إلى عقد لقاء عاجل مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية من أجل ايجاد حلول منصفة ومستوعبة تنهي حالة الاحتقان التي تسود القطاع.

و ذكرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية،وفق بيانها الصادر مساء أمس السبت، أنه في مقدمة ملفات الاحتقان، يوجد ملف “الأساتذة الذين فرض عليه التعاقد”، إلى جانب “ضحايا النظامين والسلم التاسع والمكلفون خارج إطارهم الأصلي والترقية بالشهادة وخارج السلم والمساعدون التقنيون الإداريون”.

وفيما دعا المكتب الوطني للجامعة مكاتبه الجهوية والإقليمية إلى “الانخراط الفعال من أجل دعم المحطة النضالية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، جدد تأكيده على أنه “سيبقى وفيا لخط النضال الوحدوي المسؤول الذي يتسامى على المزايدات والمنتصر أبداً ودائما لقضايا الشغيلة التعليمية”. يقول البيان الذي توصل “الأول” بنسخة منه.

علاوة على ذلك، طالب المصدر ذاته الحكومة المغربية بـ”التدخل العاجل، عبر مبادرة جريئة تسهم في إنجاح الحوار القطاعي والحوار الاجتماعي وتنصف جميع متضرري قطاع التربية والتكوين بالمغرب”.

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