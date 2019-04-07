امزازي للبيجيدي: المتوجون المغاربة بالأولمبياد الإفريقية درسوا الرياضيات بالفرنسية

هبة بريس ـ و م ع

فاز الفريق الوطني المشارك في الدورة السابعة والعشرين للأولمبياد الإفريقية للرياضيات بالميدالية الذهبية، بعد حصوله على 147 نقطة.

وذكر بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، أن الفريق الوطني حل، خلال هذه الدورة التي احتضنتها مدينة كاب تاون بجنوب بإفريقيا، ما بين 31 مارس و07 أبريل 2019، في المرتبة الأولى، متبوعا بجنوب إفريقيا (142 نقطة، الميدالية الفضية) ثم تونس (133 نقطة، الميدالية النحاسية).

وأوضح البلاغ أن الفريق الوطني المغربي، الذي شارك في هذه التظاهرة العلمية، إلى جانب 62 مشاركا يمثلون 12 بلدا، يضم ستة تلاميذ (3 إناث و3 ذكور)، شعبة علوم رياضية- خيار فرنسية.

وأضاف أن الميدالية الذهبية كانت من نصيب التلميذ مروان شافي، فيما حصل كل من التلاميذ البوزيدي التيالي إيناس ومريم الخطري وزياد الدين أمزيل على ميداليات فضية.

وفازت التلميذة البوزيدي التيالي ايناس بميدالية ذهبية في الترتيب الخاص بالإناث متوجة بلقب ملكة الرياضيات الإفريقية 2019، فيما عادت الميدالية النحاسية للتلميذين خولة المداح والورغي آدم.

وأعربت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والمكتب الشريف للفوسفاط، المحتضن الرسمي لمشاركة المغرب في هذه التظاهرة العلمية، عن تهانئهما لجميع المتوجات والمتوجين والمؤطرين الذين سهروا على إعدادهم لهذه التظاهرة العلمية الدولية وأستاذاتهم وأساتذتهم.

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