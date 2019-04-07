توقيف شخصين تورطا في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات

هبة بريس ـ الرباط

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس السبت، من توقيف شخصين، وهما سائق سيارة أجرة وشريكته، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأحد، أن عمليات البحث المنجزة أسفرت عن ضبط 12 ألف و550 قرص طبي مخدر مخبأة أسفل مقعد سيارة الأجرة التي كان يقودها المشتبه فيه بحي التقدم بمدينة الرباط، قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة بمنزل يقطنه رفقة شريكته بنفس الحي عن حجز كمية أخرى من مخدر الشيرا وجرعة من الكوكايين، فضلا عن مبلغ مالي يشتبه في أنه من متحصلات نشاطهما الإجرامي وكذا هواتف نقالة.

وقد تم، حسب البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما تتواصل الأبحاث والتحريات للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، التي تندرج في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة ظاهرة ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

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