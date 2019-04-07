وفاة الفنان إسماعيل محمود

هبة بريس ـ متابعة

غيب الموت الفنان المصري إسماعيل محمود في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد بمسقط رأسه بمدينة الاسكندرية إثر وعكة صحية تعرض لها، وذلك عن عمر يناهز ال 69 عاما، وفق ما ذكرت نقابة المهن التمثيلية.

ولد إسماعيل محمود بمحافظة الإسكندرية في يناير من عام 1950، درس بها القانون والتحق بعدها بمعهد الفنون المسرحية، وقدم عددا من الأدوار الصغيرة في بداية مسيرته الفنية، منها فيلم “حد السيف” ومسلسل “غوايش”، ثم بعد ذلك توالت أعماله التي حققت له النجاح، من أشهرها دوره في مسلسل “العصيان” مع الفنان محمود ياسين.

ومن أبرز الأعمال التي شارك فيها الراحل مسلسل “ليالي الحلمية” حيث قدم شخصية “زاهر”، كما شارك في مسلسل “العصيان” و “أم كلثوم” و “زيزينيا”، فيما كان الجزء الثاني من مسلسل “الجماعة” آخر الأعمال التي شارك فيها الراحل قبل عامين.

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