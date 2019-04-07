بالفيديو : الألمان يتظاهرون بقوة ضد غلاء قيمة الإيجار

هبة بريس ـ وكالات

تظاهر الألاف من الألمان بعد ظهر السبت في برلين ومدن آخرى ضد “جنون الإيجارات” والمضاربات العقارية، حسب وكالة فرانس برس.

المتظاهرون تجمعوا في ميدان ألكسندر الشهير ومشوا إلى منطقة كروزبرغ التي تشهد إعادة تهيئة عامة ما أثر على قيمة الإيجارات التي لم تتوقف عن الإرتفاع منذ سنوات. وتوقع المنظمون قبل بدء المسيرة، مشاركة ما لا يقل عن 6000 مشارك.

ورفع المتظاهرون عدة شعارات من بينها “لا هدم المباني الصالحة للحياة”، فيما رفع آخرون لافتات لـ”أسماك القرش” في إشارة للوكالات العقارية الي ساهمت في غلاء مبالغ الإيجار.

كما أطلق المنظمون دعوة لجمع التوقيعات بهدف لإجراء استفتاء محلي لمصادرة مجلس مدينة برلين للشركات العقارية التي تملك أكثر من ثلاثة آلاف منزل.

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