في اول تعليق بعد تأييد الحكم ..حميد المهداوي يُنْشد !! فيديو

عبد الله عياش ـ هبة بريس

أدانت محكمة الإستئناف بالدار البيضاء؛ ليلة الجمعة 05 أبريل الجاري، نشطاء حراك الريف والصحافي حميد المهداوي؛ بالعقوبة السجنية التي حكم عليهم بها في المرحلة الابتدائية.

الصحفي حميد المهدوي كانت له طريقة خاصة في الرد على الحكم الصادر في حقه اذ تغنى باغنية للشيخ امام ممحورا البعض من كلماتها قائلا ” ياما وين الهوى .. ضرب الخناجر ولا حكم الطرشي فيا.. مشيت للعوكشة والطرشي أداني” ، قبل ان يطلق قهقهات عالية

اليكم التسجيل الصوتي الذي يحمل رسالة واضحة وقاهرة في نفس الان :

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