امرأة تجهز ب”عتلة” على زوجها وهو يخلد للنوم بإقليم الجديدة

احمد مصباح – الجديدة

أجهوت امرأة، ليلة الجمعة الماضية، بتراب إقليم الجديدة، على زوجها بضربات متتالية وعنيفة بواسطة “عتلة”، مباشرة في الرأس، عندما كان يخلد للنوم.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن رجلا في عقده الثامن (79 سنة)، كان تزوج، منذ حوالي 24 سنة، بامرأة تصغره بحوالي 30 سنة، بعد أن توفيت زوجته الأولى التي خلف معها 3 بنات راشدات. وقد استقر مع الزوجة الثانية التي لم يرزق معها بذرية، بتراب “شتوكة أيت باها” بأكادير، ومنها انتقل الزوجان للعيش في دوار “ولاد بوبكر” بتراب بقيادة “أولاد حمدان”، التابعة لجماعة ‘حد ولاد فرج” بإقليم الجديدة. وكانا يعيشان حالة من الفقر المدقع.

هذا، وعمدت الزوجة في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة الماضية، إلى تسديد حوالي 15 ضربة بواسطة أداة فلاحية، عبارة عن “عتلة”، إلى زوجها الذي كان يخلد وقتها للنوم، وذلك مباشرة في الرأس وفي الجبهة، ما جعله يدخل لتوه في غيبوبة، قبل أن يلفظ أنفاسه، ويصبح جثة هامدة.

هذا، وفور إشعارها، انتقلت، في حدود الساعة العاشرة من صباح أمس السبت، دورية راكبة من الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز “حد ولاد افرج”، التابعة لسرية الجديدة، إلى مسرح الجريمة، حيث أجرت المعاينات والتحريات الميدانية، وأوقفت الجانية، على خلفية جريمة القتل التي تجهل لحد الساعة دوافعها وأسبابها. حيث إن من المرتقب أن تعرض النيابة العامة المختصة الزوجة التي تضاربت الأخبار عن إصابتها باضطرابات نفسية، على الخبرة الطبية للتأكد من سلامتها العقلية.

إلى ذلك، تم نقل جثة الضحية إلى المستشفى الإقليمي بالجديدة، حيث جرى إيداعها في مستودع حفظ الأموات. وقد فتحت الضابطة القضائية بحثا قضائيا في الموضوع تحت إشراف الوكيل العام لدى استئنافية الجديدة.

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