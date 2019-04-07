الرباح : دعم قنينات الغاز يكلف الدولة 1400 مليار سنتيم سنويا

هبة بريس ـ الرباط

قال وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز الرباح، اليوم السبت بمراكش، إن استمرار دعم الدولة لشراء قنينات الغاز من الطرف المغاربة بسعرها الحالي، يكلف اليوم 14 مليار درهم، أي 1400 مليار سنتيم.

وشدد الرباح خلال لقاء صحافي تحتضنه الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، أن أموال الدعم الموجهة لقنينات الغاز يجب أن توظف في مجالات أخرى، وأضاف: “1400 مليار سنتيم تعني 1400 مشروع، في التعليم والصناعة والأنشطة المدرة للدخل”.

وأوضح المتحدث ذاته، أن هناك توجهاً في مجموعة من القطاعات لتعويض استعمال الغاز بالطاقة الشمسية، والتشجيع على استعمالها، وكشف في هذا الصدد أن الوزارة تدرس إمكانية اعفاء الفلاحين من الضريبة على شراء الألواح الشمسية، لكن يجب ضمان أن هذه الألواح ذهبت فعلاً لصالح الفلاح.

وتابع وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة على أن الدعم في الغالب يكون على حساب فئة، لذلك يجب فتح نقاش حقيقي في هذا الموضوع، وإيجاد حلول عملية تمكن من وصول الدعم على اقتناء “البوطة” للفقراء.

وأكد الرباح أن مراجعة دعم قنينات الغاز يحتاج خلال العشر سنوات لنقاش مستمر، وهو قرار لن تتحذه الحكومة دون الأخذ بعين الاعتبار إمكانية تضرر مجموعة من الفئات، واعتبر أن الحل هو انهاء السجل الاجتماعي الوطني الذي سوف يمكن من معرفة من يحتجون الدعم.

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