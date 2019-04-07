الأعرج: التشكيل المغربي بلغ العالمية بفضل فنانين متألقين

هبة بريس ـ و م ع

قال وزير الثقافة والاتصال السيد محمد الأعرج، إن التشكيل المغربي بلغ العالمية بفضل عدد كبير من الفنانين الذين تألقوا في عطاءاتهم.

وفي تصريح للصحافة على هامش معرض فني بباب الرواح تحت عنوان “أيادي النور” ، أبرز الوزير أن الفن التشكيلي في المغرب راكم تاريخا متجذرا وعريقا مبرزا أن الفنانين المغاربة يتميزون بحضور قوي في هذا المعرض ويعكسون الأهمية التي تكتسيها الفنون التشكيلية في المغرب.

ونوه السيد الأعرج بإسهامات الفنانين التشكيليين المغاربة الذين يتفاعلون مع مختلف التيارات الفنية في العالم، مسجلا أن أعمالهم تعكس انشغالات الانسان المغربي.

وتعكس تجارب “أيادي النور” في هذا المعرض الوطني تعدد الأصوات التي تعبر عنها نصوص بصرية وآفاق منبعثة من مصادر إلهام مختلفة. وتعرف محطة باب الرواح من المعرض الذي تنظمه النقابة المغربية للفنانين التشكيليين المحترفين والجمعية المغربية للفن التشكيلي و”نوبليز غاليري”، عرض 37 لوحة لفنانين من مشارب مختلفة. وقد تم بالمناسبة تقديم كتاب “أياد من نور”، الذي يقع في 224 صفحة، ويوثق للوحات المعروضة مع نبذة عن سيرة الفنانين المشاركين.

وتتوزع لوحات المعرض (86 لوحة) المنظم من 6 الى 27 أبريل تحت الرعاية السامية لصحاب الجلالة الملك محمد السادس، بين رواق باب الرواح وواق محمد الفاسي و “نوبليز غاليري”.

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