هكذا علق العمراني على الأحكام الاستئنافية الصادرة في حق نشطاء حراك الريف

قال سليمان العمراني النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، تعليقا على الأحكام الاستئنافية الصادرة في حق نشطاء حراك الريف، إنه “تألمنا بسبب الأحكام التي صدرت أمس، ضد نشطاء حراك الريف”.

وأضاف العمراني، في كلمة له بالملتقى الوطني للكتاب المجاليين لشبيبة العدالة والتنمية، بالمركب الدولي مولاي رشيد للشباب والطفولة – بوزنيقة عشية اليوم السبت، “قلنا بعد صدور الأحكام الابتدائية، لنا الأمل أنه في المرحلة الاستئنافية سيقع إنصاف نشطاء حراك الريف، مردفا أن “هذه الأحكام آلمتنا جميعا، ولكننا ما زلنا متشبثين بالأمل في هذه القضية”.

وتابع حسب الموقع الرسمي للحزب “نرجوا من الله تبارك وتعالى، أن ينعم على نشطاء حراك الريف بما يرجونه ونرجوه لهم من الخلاص والحرية، وأن يعودوا إلى أهليهم وذويهم إن شاء الله سالمين”.

وتابع العمراني، “ما تزال لدينا الثقة أن القضاء في المرحلة الاستئنافية سيصحح ما سُجِّل سلبا في المرحلة الابتدائية، ونأمل أن تكون أحكامه إن شاء الله أكثر عدلا وأكثر إنصافا”.

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