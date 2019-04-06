“أساتذة الزنزانة 9” يلوحون بالإضراب أسبوعا كاملا بعد العطلة

هبة بريس ـ الرباط

لوح أساتذة الزنزانة 9 (السلم التاسع) العاملون بقطاع التربية الوطنية بخوض إضراب جديد بعد نهاية العطلة الربيعية ، ولمدة أسبوع، بدءا من يوم الاثنين 22 أبريل الجاري.

ويأتي تنظيم الاضراب الوطني، بحسب بيان للتنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 9 ، على خلفية عدم استجابة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لملفهم المطلبي.

ويطالب أساتذة الزنزانة9 بالادماج في السلم العاشر الأثر رجعي منذ الموسم الدراسي2012/2013، فيما ترفض الوزارة مطلبهم وتؤكد أنها ستعمل على إدماجهم على امتداد السنوات المقبلة وعبر دفعات، وهو العرض الذي رفضته ورفضت معهم النقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية بقطاع التربية الوطنية في لقاءهم مع الوزير أمزازي مارس الماضي

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