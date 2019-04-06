بطولة عربية : المغرب يحصد 11 ميدالية بعد يومين من المنافسات

هبة بريس ـ الرباط

تمكن المنتخب الوطني المغربي لألعاب القوى المشارك في منافسات البطولة العربية ال21 (رجال وسيدات) المقامة حاليا بالقاهرة، من حصد 11 ميدالية، ذهبيتان ، وست فضية وثلاث نحاسية، خلال اليومين الأولين من هذه البطولة. وهكذا أحرزت العداءة المغربية لمياء الهبز،اليوم السبت، الميدالية الذهبية في سباق 100 متر حواجز (إناث) خلال منافسات اليوم الثاني من هذه البطولة حيث أنهت السباق في زمن 14 ث و 31/ 100 ، متقدمة على البحرينية أمينة يوسف جمال (14ث و100/66 ) والمغربية سناء الزوين (14 ث و83 /100 ) التي حصلت على الميدالية النحاسية.

وفي سباق 800 متر (إناث) ،منحت العداءة خشلاف حليمة ثاني ميدالية ذهبية للمغرب بعد أن انهت السباق في دقيقتين و7 ث و100/95 ، متقدمة على السودانية أمنية بخيت (2د و8 ث 100/38)، والبحرينية مارتا هرتباتو(2د، و9 ث، و100/29).

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