مصدر قضائي: تأييد أحكام “معتقلي الريف” منطقي وكنا ننتظر رفعها

لبنى أبروك - هبة بريس

تعليقا على قرار محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، مساء امس الجمعة، القاضي بتأييد الأحكام الصادرة في حق معتقلي الريف، وصف مصدر قضائي، “الحكم الاستنئنافي” بالمنصف.

وأفاد ذات المصدر، في حديث مع هبة بريس، أن معتقلي الريف ارتكبوا جرائم ومخالفات مست أمن الدولة واستقرارها، ومتعلقة بالتظاهر دون ترخيص وإهانة القوات العمومية والاعتداء على عدد منهم، والحاق الضرر بالممتلكات العامة، والتي تصل عقوبتها الى الاعدام.

وأكد ذات المصدر، على أن المحكمة “رحمت” للمرة الثانية بعد الحكم الابتدائي، معتقلي الريف، وأصدرت أحكام مخففة في حقهم، بالنظر للجرائم والاضرار المادية والمعنوية التي تسببوا بها.

وتابع المصدر ذاته، أن الطرف المطالب بالحق المدني، كان ينتظر رفع العقوبات الصادرة في حق المعتقلين، لافتا الى أن المتهمين تسببوا في عاهات مستديمة لعدد من عناصر القوات العمومية، وألحقوا أضرار كبيرة بممتلكات الدولة.

وقارن مصدر الجريدة، الاحكام الصادرة بحق معتقلي الريف، بنظيرتها الصادرة بحق المتظاهرين بفرنسا واسبانيا، لافتا الى أن الدولة كانت رحيمة بهم ومتسامحة مع اخطائهم وتجاوزاتهم.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 5 0