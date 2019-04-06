حمير المحجز البلدي بوجدة تموت في صمت

هبة بريس ـ وجدة

أثارت صور الحمير بالمحجز البلدي بمدينة وجدة على صفحات الفايسبوك التي حجزتها السلطات بالمدينة في وقت سابق أصحاب العربات المجرورة بالدواب، تدمرا واسعا وهي في حالة سيئة.

وراسلت جمعية انقاد حيوانات المغرب والبيئة منذ شهر يونيو 2018 رئيس جماعة وجدة من أجل الإذن بنقل الحيوانات المتواجدة بالمحجز (الحمير) وترقيمها وتوزيعها على الفلاحين في البوادي لاستغلالها.

وجاءت في المراسلة التي تتوفر جريدة هبة بريس بنسخة منها، أنه تماشيا مع أولوياتكم وما تقومون به من مجهودات وقف استعمال العربات المجرورة حفاظا على جمالية المدينة ومواكبة للمشاريع الوطنية التنموية ، فضلت جمعيتنا تماشيا مع برنامجها وأهدافها وكذلك بغية مساعدتكم على استكمال هذه الخطوة المهمة وذلك بالعمل على الحفاظ على حياة تلك الحيوانات والاستفادة منها عن طريق ترقيمها وتوزيعها على فلاحين بالبادية للاعتناء بها والاستفادة منها في الأنشطة الفلاحية المعهودة وكوسيلة لنقل حاجياتهم.

وتضيف المراسلة ذاتها، عن مراعاة الجمعية في هذه الظروف التي تعيشها هذه الحيوانات بعد الزيارات الأخيرة التي قامت بها للمحجز حيث تم توفير مواد لتغذيتها والاعتناء بها ونقترح القيام بهذه الخطوة مراعاة منا للظروف الطبيعية التي تعيشها خصوصا باقتراب حلول فصل الصيف وكذلك للتخفيف من تكاليف التغذية والصيانة المتعلقة بها.

ولكن لحد الساعة، لم يتم تلبية طلب جمعية إنقاذ حيوانات المغرب والبيئة بداعي مسطرة التسليم يجب ان تمر عبر لجنة مختلطة من ولاية جهة الشرق والباشوية وجماعة وجدة، وتبقى الحمير المحتجزة تموت في صمت وحالتها تتدهور بشكل أسوء في ظل ظروف المحجز البلدي الغير مغطى ورهينة مساعدات المحسنين .

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