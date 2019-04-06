بركة : الحكومة “مضاربة مع راسها” ودخلت في حملة انتخابية قبل الأوان

هبة بريس ـ الرباط

نظم حزب الاستقلال، بعد زوال اليوم السبت، تجمعا خطابيا بساحة المشور بمدينة العيون، عرف حضور الآلاف.

ونبه نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال إلى وجود “تخوفات بأنه رغم الملايير التي صرفت في الاستثمارات والتجهيزات أن ناس الصحراء والأقاليم الجنوبية ما يلقاوش الشغل”، مضيفا “نريد فرصا للارتقاء الاجتماعي لمواطني الصحراء”.

وشدد المتحدث على أن “الحكومة تفتقد الى رؤية واضحة في ما يخص التشغيل”، مضيفا “من يتساءل حول انها غير قادرة على حل مشاكل التشغيل، فهذا راجع إلى أن الحكومة مضاربة غي مع راسها، ودخلت في حملة انتخابية قبل الأوان ومن يدفع الثمن هم المواطنون”.

وبشأن قضية الصحراء، قال بركه إن حزبه يشاطرُ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في قناعته بأن “الحلَّ ممكن”، وثمن إشادته ب”المبادرة الملكية السامية للحوار مع الجارة الجزائر كبادرةٍ لحسن النوايا”.

كما شدد على أن الاستقلال مقتنع بأن “الحلَّ آتٍ” من بوابة “تكريس ديمقراطية القرار المحلي وتغليب الخيار التنموي بإشراك الساكنة ولفائدتها، كما يُترجمُ ذلك مقترحُ الحكم الذاتي الذي تقدمت به بلادُنا، في سياق مساعي بناء الثقة وكأرضية لمسلسل التسوية”.

وأشاد بركة بما سماه “المنحى الاستراتيجي لإعطاء الصدارة لجهات الأقاليم الجنوبية في تطبيق ورش الجهوية المتقدمة على أرض الواقع”، ودعا الحكومة إلى التسريع بنقل “الاختصاصات إلى المجالس الجهوية، التي من شأنها التمهيد لأفق الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية”.

وأكد المتحدث ذاته على أهمية تنشيط الحياة السياسية في الأقاليم الجنوبية للمغرب، وتشجيع “المشاركة الديمقراطية في الشأن العام ومسلسل اتخاذ القرار المحلي والجهوي، لا سيما بالنسبة للشباب والنساء”، معتبرا أن هذا الأمر من شأنه “تقوية الجبهة الداخلية، في مواجهة ادعاءات ومناورات خصوم الوحدة الترابية”.

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