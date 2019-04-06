الإعلان عن إصابة بشرية بفيروس إنفلونزا الطيور “إتش 7 إن 9”

هبة بريس ـ وكالات

علنت سلطات منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم بشمالي الصين، اليوم السبت، عن حالة إصابة بشرية بفيروس انفلونزا الطيور “إتش 7 إن 9″، وفق ما أوردت وكالة أنباء الصين الجديدة. وأشارت حكومة محافظة إيجينا بمنطقة منغوليا الداخلية إلى أن المريض (82 عاما) من المحافظة في إقليم ألاشان يتلقى العلاج في مقاطعة قانسو المجاورة.

وأكدت الحكومة أنها بدأت تفعيل الاستجابة للطوارئ وعقمت مسكن المريض والأماكن المجاورة له، مشيرة إلى أن من كانوا يتواصلون بشكل مباشر مع الشخص المصاب لم تظهر عليهم أعراض غير طبيعية.

ويعتبر فيروس “إتش 7 إن 9” أحد سلالات إنفلونزا الطيور وقد أبلغ أنه أصاب البشر لأول مرة في الصين عام 2013. ومن المرجح أن تحدث الإصابات به في الشتاء والربيع، ومعظم حالات إصابة البشر به ناجمة عن التعرض للدواجن الحية أو البيئة الملوثة.

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