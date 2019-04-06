يتيم مطلوب للمساءلة في البرلمان على خلفية فاجعة “مولاي بوسلهام”

هبة بريس ـ الرباط

أيام قليلة على الفاجعة التي نتج عنها وفاة 9 عاملات زراعيات بمدينة بوسلهام، طلبت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمجلس المستسارين، عقد اجتماع لتدارس الفاجعة.

وسيكون وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم مظطرا للحضور إلى اجتماع مع لجنة التعليم والشؤون الثقافية بمجلس المستشارين، بعد مراسلة مجموعة الكونقدرالية الديموقراطية للشغل إلى رئيس اللجنة.

وحسب نص المراسلة فسيتم الاستماع إلى محمد يتيم ، بخصوص الوضعية الاجتماعية للعاملات والعمال الزراعيين وظروف عملهم ونقلهم إلى عملهم بالضيعات الفلاحية ، خاصة بعد حادثة السير المؤلمة التي أودت بمجموعة من العاملات الزراعيات بالطريق الرابطة بين العرائش ومولاي بوسلهام بمنطقة الغرب.

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