نزار بركة: من حقنا أن نُسائِلَ الحكومة حول وعودها بتشغيل 1.2 مليون شابة وشاب

هبة بريس ـ الرباط

هاجم نزار بركة، أمين عام حزب الاستقلال الحكومة مؤكدا أن الاخيرة فشلت وأخطأت الموعد مع القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين، بسب حسابات “الربح والخسارة بين مكوناتها”.

وقال بركة، في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح لقاء اللجنة المركزية لحزب الاستقلال، بمدينة العيون اليوم السبت، إن معضلة إصلاح التعليم “هي أم المعضلات التي تعتري النموذج التنموي الحالي لبلادنا في مختلف أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.

وأضاف بركة موضحا “ها هي الأغلبية الحكومية اليوم، وبسببِ صراع الزعامات والأنانيات المُتوَرّمة، وحسابات الربح والخسارة بين مكوناتها، تخطئ موعد القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين”.

وأفاد بركة بأن الحكومة “فشلت في إصلاح التعليم كما فشلت قبل ذلك، ولمرات متكررة، في بلورة استرايجية ملائمة لتأهيل عرض التكوين المهني وتقديم حلول حقيقية وقابلة للتطبيق لإشكاليات تكوين وتشغيل الشباب، لا سيما شباب المجالات الترابية المهمشة والمقصية من منافع الثروة الوطنية”، في إشارة إلى تحفظ العاهل المغربي الملك محمد السادس على خطة الحكومة لتأهيل التكوين المهني في مناسبتين قبل أن يقبلها الخميس الماضي.

وقال أمين عام حزب الاستقلال المعارض “من حقنا أن نُسائِلَ الحكومة وأن نطلبَ منها تقديم الحساب المرحلي بخصوص الوعود التي سبق أن أعلنت عنها بتشغيل 1.2 مليون شابة وشاب في أفق 2021″، مشددا على أن حزبه واجه بكل حزم “بوادر التراجع عن مجانية التعليم، ودافعنا عن هذا المكتسب المجتمعي للشعب المغربي”.

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