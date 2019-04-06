بريطانيا تتجه نحو مقاضاة أقطاب الاعلام الاجتماعي

هبة بريس ـ وكالات

كشفت وثائق مسربة أن الحكومة البريطانية أعدت خطة لمواجهة شركات الاعلام الاجتماعي تتضمن مقاضاة رؤسائها شخصياً عما تنشره من محتوى مؤذٍ وضار على مواقعها.

وقالت صحيفة الغارديان ان الحكومة تعتزم بموجب الخطة التي اطلعت عليها اصدار تشريع جديد ينص على استحداث هيئة رقابية مستقلة يُمول نشاطها من ضريبة تُفرض على شركات الاعلام الاجتماعي.

وتأتي الخطة على خلفية القلق المتزايد في بريطانيا من دور الانترنت في نشر وترويج مواد ذات صلة بالارهاب والاعتداء على أطفال وإيذاء النفس، الأمر الذي أطلق ضغوطاً متزايدة على الحكومة للتحرك.

واشارت صحيفة الغارديان الى أن الهيئة الرقابية ستكون في البداية هيئة تنظيم الاتصالات “اوكوم” الى ان تُستحدث هيئة دائمة ستكون لها صلاحية فرض غرامات باهظة على شركات الاعلام الاجتماعي التي تتماهل في تنفيذ واجب الحرص على سلامة المستخدمين وتحميل مدراء افراد مسؤولية هذا التقصير شخصياً.

وتصاعدت المطالبات بإتخاذ اجراءات حازمة مع شركات الاعلام الاجتماعي بعد مجزرة المسجدين في نيوزيلندا وحوادث انتحار بين مراهقين في بريطانيا بسبب صور لإيذاء النفس نُشرت على شبكات اجتماعية.

وتتضمن الخطة طائفة واسعة من التوصيات تشمل ، الى جانب منصات اعلامية اجتماعية كبيرة مثل فايسبوك ومحركات بحث مثل غوغل، خدمات تراسل على الانترنت ومواقع تستضيف ملفات على الشبكة العنكبوتية.

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