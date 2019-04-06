انقلاب حاملة سيارات يخلف خسائر فادحة ضواحي طنجة

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اس.بويعقوبي – هبة بريس
تسبب حادث انقلاب حاملة للسيارات على مستوى الطريق السيار بطنجة المتوسط في سقوط العديد من السيارات وتضرر عدد منها بخسائر جسيمة.
وافاد شهود عيان ان سائق حاملة السيارات كان يقود بسرعة نوعا ما، ولم يستطع التحكم في السياقة حيث انزلقت الشاحنة في الطريق ما تسبب في خسائر كبيرة.
وذكرت المصادر ذاتها، أن حاملة السيارات كانت متوجهة من مصنع رونو إلى ميناء طنجة المتوسط، بهدف تصدير السيارات التي كانت على متنها إلى الخارج حيث حضرت المصالح الأمنية إلى عين المكان حيث فتحت تحقيقا لمعرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع هذه الحادثة.
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