انقلاب حاملة سيارات يخلف خسائر فادحة ضواحي طنجة

تسبب حادث انقلاب حاملة للسيارات على مستوى الطريق السيار بطنجة المتوسط في سقوط العديد من السيارات وتضرر عدد منها بخسائر جسيمة.

وافاد شهود عيان ان سائق حاملة السيارات كان يقود بسرعة نوعا ما، ولم يستطع التحكم في السياقة حيث انزلقت الشاحنة في الطريق ما تسبب في خسائر كبيرة.