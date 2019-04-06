أكادير: حجز كميات مهمة من المخدرات والماحيا والقبض على المروجين

أحمد وزروتي - هبة بريس

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، أمس الجمعة 05 أبريل، من ضبط كميات من المخدرات داخل مستودع بحي “تمزارت” بآيت ملول، يشتبه في اتخاذه كنقطة لترويج المخدرات ومسكر “ماء الحياة”.

عملية التفتيش التي أنجزت داخل المستودع المذكور,حسب مصادر هبة بريس، مكنت من حجز ما يفوق 300 كيلوغراما من القنب الهندي، و50 كيلوغراما من مسحوق التبغ المهرب، بالإضافة إلى كميات من مخدر الشيرا والأقراص المهلوسة، علاوة على حجز ما يناهز نصف طن من مسكر “ماء الحياة”.

هذا، وتتواصل الأبحاث من أجل توقيف المشتبه في ضلوعه في هذه القضية، وذلك بعد تحديد هويته بالكامل.

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