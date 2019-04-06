الحافظي يترأس اجتماعات مجلس الإدارة والجمع العام العادي والاستثنائي للجمعية الإفريقية للماء

هبة بريس – الرباط

ترأس السيد عبد الرحيم الحافظي المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ورئيس الجمعية الإفريقية للماء يوم أمس الجمع 05 أبريل الجاري، أشغال اجتماعات مجلس الإدارة والجمع العام العادي والاستثنائي للجمعية الإفريقية للماء بحضور العديد من المسؤولين ومديري المؤسسات الافريقية العاملة في مجال الماء الشروب والتطهير السائل.

تكتسي هذه الاجتماعات أهمية خاصة لكونها ضمت جميع أعضاء الجمعية من أجل وضع التوجهات الاستراتيجية الجديدة لإصلاح الحكامة وحسن التدبير بالجمعية وذلك لتطوير الأداء وتحسين تموضع الجمعية على الصعيد الدولي.

خلال هذه الاجتماعات، قام الأعضاء باستعراض وفحص أنشطة الجمعية خلال الفترة 2018-2019. كما وضعوا خريطة الطريق للمشاريع المستقبلية الرامية إلى رفع نسبة الولوج للماء الشروب وخدمات التطهير السائل في إفريقيا من خلال التأكيد على أهمية التمويل المبتكر والملائم والاستفادة من التجربة الرائدة للمغرب في هذا المجال.

بالإضافة إلى ذلك، شكلت هذه الاجتماعات فرصة للمشاركين لدراسة تقدم أشغال تنظيم مؤتمر الجمعية الذي سينعقد في كمبالا سنة 2020. كما تم وضع برنامج عمل للاحتفال بالذكرى الأربعين للجمعية الإفريقية للماء حيث يعتبر المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أحد الأعضاء المؤسسين لها.

في ختام هذه الاجتماعات، هنأ السيد الحافظي، رئيس الجمعية الإفريقية للماء والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، جميع المشاركين على حصيلة المنجزات وحثهم على بدل المزيد من المجهودات من أجل ضمان نجاح المشاركة الإفريقية في المنتدى العالمي للماء الذي سينعقد لأول مرة في إفريقيا جنوب الصحراء في داكار عام 2021.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0