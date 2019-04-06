مارادونا يهدد بالاستقالة احتجاجا على التحكيم

هبة بريس - وكالات

هدد أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا، بالرحيل عن منصبه مدربا لفريق دورادوس دي سينالوا المكسيكي، مع نهاية منافسات دوري الدرجة الثانية، احتجاجا على التحكيم الذي اعتبر أنه منحاز ضده فريقه لمجرد أنه يشرف عليه.

وقال مارادونا للصحافيين ليل الجمعة 05 أبريل، “ما إن ينتهي (الموسم)، سأترك دورادوس”، وذلك في أعقاب مباراة ضد فينادوس دي ميريدا (1-1).

وأضاف “أنا آسف لذلك، لكنه قراري”، مشيرا الى أنه سيطلب لقاء رئيس النادي لإبلاغه رسميا بالاستقالة والأسباب التي دفعته إليها.

وأوضح النجم الأرجنتيني، أن أسباب الرحيل هي طريقة تعامل الحكام مع لاعبيه، مشيرا إلى أن فريقه كان يستحق نيل ركلة جزاء “واضحة جدا” خلال المباراة.

وتابع “أتعرفون لماذا لا يطلق الحكم صافرته (لصالح فريقه)؟ لئلا تكتبوا غدا في صحفكم أنه قام بذلك لصالح فريق مارادونا”.

ويشرف مارادونا (58 عاما) على الفريق منذ شتنبر 2018، بعد تجارب تدريبية شملت المنتخب الأرجنتيني وناديي الوصل والفجيرة الإماراتيين.

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