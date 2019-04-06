امن مراكش يوقف سائق سيارة اجرة دون ترخيص

ضاهر محمد؛ مراكش

علمت هبة بريس من مصادر موثوقة، ان عناصر الامن بالدائرة 16 السعادة، قد تمكنت يوم امس الجمعة من توقيف صاحب سيارة اجرة بدون ترخيص.

وحسب نفس المصادر، فقد انتبه نائب رئيس الهيئة الحضرية الذي شغل سابقا مهمة رئيس قسم مراقبة سيارات الاجرة “البوانتاج”، الى الرقم الغريب الذي تحمله سيارة اجرة مفترضة من الصنف الثاني على مستوى حي السعادة بتراب مقاطعة كيليز، ليبادر بتوقيف سائقها والمطالبة بوثائق السيارة، قبل ان يتأكد بأن الامر يتعلق بصاحب سيارة خفيفة قرر تحويلها لتاكسي، دون اي ترخيص يذكر، او مأذونية وغيرها من الاجراءات، ليتم احالته على الدائرة 16 ، وحجز سيارته.

والى ذلك تم اخضاع الموقوف للبحث التفصيلي تحت اشراف النيابة العامة، ووضعه تحت الحراسة النظرية قبل عرضه امام ابتدائية مراكش.

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