والد الزفزافي: لا أطالب بالعفو الملكي وإنما بالبراءة لقادة ”حراك الريف“

هبة بريس - وكالات

قال أحمد الزفزافي، والد متزعم ”حراك الريف“ ناصر الزفزافي، إن الأحكام النهائية الصادرة في حق قادة الحراك ”كانت متوقعة“.

وصرح والد قائد ”حراك الريف” لـوكالة“ إرم نيوز“ قائلًا: ”لا أطالب بالعفو الملكي رغم أنني لست ضده، لأن هؤلاء النشطاء لم يقترفوا جرمًا في حق البلاد أو العباد، وإنما أطالب بالبراءة وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار جراء اعتقالهم“.

وكشف الزفزافي الأب، أن نجله استقبل الأحكام القضائية الصادرة بحقه ونشطاء آخرين، بمعنويات ”عالية جدًا“، رغم ما وصفه بأنها أحكام قاسية. لافتًا إلى أن التاريخ سيقول كلمته في نهاية المطاف.

وأيدت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، ليلة الجمعة – السبت، حكمها الابتدائي على المعتقلين على خلفية ”حراك الريف“.

وهكذا قضت في حق ناصر الزفزافي، قائد ”حراك الريف“، ونبيل أحمجيق ووسيم البوستاتي وسمير إغيد بـ20 سنة سجنًا نافذًا.

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