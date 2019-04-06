الرئيس التونسي: لن أترشح لفترة رئاسية جديدة

هبة بريس - وكالات

قال الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، خلال افتتاحه أعمال مؤتمر حركة نداء تونس، السبت، إنه لا يرغب في الترشّح للانتخابات القادمة، رغم أنّ الدستور يمكّنه من عهدة انتخابية أخرى.

وأشار السبسي، في كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر الانتخابي الأول لحزب “نداء تونس” بالمنستير، وبثتها صفحة رئاسة الجمهورية التونسية مباشرة، إلى أن “لكل شيء في وقته”.

ونوه بأنه سينتظر موعد تقديم ملفات الترشح، التي تضبطها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وشدد السبسي على أنّ تونس في حاجة إلى التغيير وهي تزخر بالرجال الأكفاء رغم أنهم ليسوا في مواقع القيادة حاليا، كما أنه لا بد من إفساح المجال للشباب.

ولفت الرئيس التونسي إلى أهمية أن تفرز الانتخابات القادمة قيادات قادرة على إخراج تونس من الأزمة التي تعيشها حيث قال: ” متابعا “تونس تمر بفترة أصعب مما كنا نظن”.

كما توجه رئيس الجمهورية بمطلب للمؤتمرين لرفع تجميد عضوية رئيس الحكومة يوسف الشاهد قائلا: “ذلك طلبي الوحيد منكم وهو حر (في إشارة للشاهد) في خياراته”.

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