اختطفوا شابا وطالبوا عائلته بمبلغ 4000 درهم .. إيقاف 4 أشخاص بسلا

هبة بريس

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة سلا، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 06 أبريل، من توقيف أربعة أشخاص، اثنان منهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز والمطالبة بفدية مالية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الأمن الوطني بمدينة سلا توصلت، زوال أمس الجمعة، بشكاية من أحد المواطنين يتهم فيها أشخاصا مجهولين باختطاف ابنه البالغ من العمر 22 سنة، ومطالبته بفدية مالية قدرها 4000 درهم، وذلك قبل أن تسفر عمليات البحث والتحري عن توقيف أحد المشتبه بهم في حالة تلبس بمحاولة تسلم مبلغ الفدية المالية.

وأوضح المصدر ذاته أن الإجراءات المتواصلة للبحث مكنت من توقيف ثلاثة أشخاص آخرين يشتبه في تورطهم في اقتراف هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن تحرير الضحية الذي كان محتجزا بمنزل مهجور، علاوة على ضبط سكينين وأقراص مهلوسة وهواتف محمولة.

وتم، وفق البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه بهم الأربعة تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، كما تم إخضاع الضحية بدوره لبحث قضائي، وذلك بعدما تبين أن خلفيات هذه القضية تعود إلى ضلوعه المحتمل في تعريض أحد المشتبه بهم لعملية سرقة بالعنف في وقت سابق.

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