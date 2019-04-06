هذه وضعية سوق ” الجملة” بإنزكان الذي افتتحه الوالي ” حجي”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

يظهر من خلال الصور التي تتوفر عليها ” هبة بريس” إشكالية التسرع في تدشين مشاريع لم تكتمل بعد أشغالها، أو أن أجزاء منها تركت ” مهملة” ويمكن ان ينتج عنها حوادث مستقبلا.

من خلال ” الصورة” تظهر من مجموعة من القطبان الحديدية بأعمدة إسمنتية، بقيت على حالها بسوق الجملة للخضر والفواكه الذي تم تدشينه الجمعة الاخيرة من شهر مارس المنصرم من طرف والي جهة سوس ماسة.

وفي حفل الافتتاح الذي حضره عامل انزكان ورئيس بلديتها، انتقل الوفد الرسمي الذي يتقدمه الوالي ” حجي” من أجل الاطلاع على مرافق السوق، وتكريمه من طرف الجهة المنظمة الى جانب رئيسي الجهة وغرفة التجارة والخدمات، لكن الوفد لم يستطع النظر الى ما يوجد بجنباته من بقايا ” البناء” او أن المكلفين بالجانب التقني بعمالة انزكان لم يخبروا مسؤوليهم الترابيين عن وجود العشرات من الاعمدة التي تظهر منها القطبان تشكل خطرا التجار او زوار السوق .

هذا، ويشار إلى أن ملف تنقيل نشاط سوق الجملة والخضر والفواكه بإنزكان، كان قد عرف مسلسل شد وجذب لشهور عديدة بين مجموعة من التجار الرافضين لعملية التنقيل ورئيس بلدية إنزكان، كان آخر حلقاته إعلان أحمد أدراق عن الإغلاق النهائي للسوق الحالي وتحويل التجار إلى السوق الجديد، حيث حدد تاريخ 30 مارس الجاري كموعد لا رجعة فيه لهذا التحويل، قبل ان يتم انزلال القوات العمومية من اجل ارغام التجار الرافضين للانتقال للسوق الجديد.

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